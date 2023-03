La transizione energetica verso fonti pulite di generazione elettrica rappresenta anche l'occasione per mitigare gli effetti della crisi climatica in agricoltura, preservare la biodiversità e promuovere pratiche agricole più sostenibili. Tenendo a mente questo obiettivo, Abaco Group, player di riferimento europeo nella fornitura di software per la ...

© Riproduzione riservata