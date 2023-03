I firmatari

Un protocollo d'intesa è stato sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna con gruppo Hera, Iren Smart Solutions Spa, Cna ER e Confartigianato Imprese E-R per promuovere lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) in Emilia-Romagna. Lo fa sapere la stessa regione in una nota, sottolineando che l'obiettivo è "mettere in rete le piccole e ...

© Riproduzione riservata