L'Unione europea e gli Stati Uniti avvieranno un dialogo sugli incentivi per l'energia pulita per coordinare i rispettivi piani di sussidi alle tecnologie verdi, il Piano per l'industria verde e l'Inflation Reduction Act. Il dialogo ha l'obiettivo di evitare il “gioco a somma zero” della competizione sulla transizione tra le due sponde dell'Atlanti...

