Nexta Capital ha annunciato oggi il lancio della piattaforma per lo sviluppo, la costruzione e l'esercizio di accumuli elettrochimici per il mercato italiano Nexta Bess. In una nota si legge che Nexta Bess ha progetti per 1.7 GW di potenza e 13.6 GWh di capacità, con richieste di connessione inviate a Terna pari a 740 MW di potenza e 6 GWh di capac...

