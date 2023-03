Le turbolenze sui mercati azionari per le crisi bancarie hanno investito le quotazioni dei greggi e dei prodotti petroliferi del Mediterraneo. Purtroppo il contemporaneo tonfo del cambio euro/dollaro ha tagliato i pur consistenti ribassi per il mercato interno. I gasoli sono crollati, in euro per mille litri, ai livelli di inizio febbraio 2022. Dom...

© Riproduzione riservata