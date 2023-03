Secondo lo studio "Specification of a European Offshore Hydrogen Backbone", commissionato a Dnv dagli operatori di sistemi infrastrutturali gas tedesco e belga, Gascade e Fluxys, il potenziale di produzione di idrogeno verde da eolico offshore in Mare del Nord al 2050 è di 300 TWh all'anno, equivalenti in termini energetici a oltre 10 miliardi di ...

