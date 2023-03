Il ministero delle Infrastrutture ha pubblicato la graduatoria provvisoria relativa al bando Pnrr per la realizzazione di 40 stazioni di rifornimento di idrogeno rinnovabile per veicoli stradali leggeri e pesanti. Sono 36 i progetti selezionati, per un totale di fondi assegnati di oltre 103 milioni di euro.Questi sono gli assegnatari: 8 progetti ...

