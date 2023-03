“Il tavolo di domani sui costi del Pos è atteso con ansia da tutte le piccole imprese, e in particolar modo da gestori di distributori carburanti: per la quota venduto tramite moneta elettronica, infatti, il 45% dei margini di ricavo viene speso per le commissioni”. Lo scrive la Faib in vista del tavolo tecnico per il taglio delle commissioni sui p...

