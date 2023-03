2

Le emissioni di COin Germania sono risultate in calo nel 2022 a 746 milioni di tonnellate (-1,9% rispetto al 2021). Lo ha certificato l'agenzia per l'ambiente Uba. A pesare è soprattutto il calo dell'attività industriale, mentre nel settore energetico le emissioni sono aumentate per via del maggior ricorso a carbone, lignite e olio combustibile. ...

© Riproduzione riservata