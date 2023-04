Con provvedimento 120748/2023 del 5 aprile il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. L'agevolazione è stata introdotta con l'artico...

© Riproduzione riservata