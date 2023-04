Il mese di marzo è stato negativo per i margini alla pompa sui carburanti, sia per la benzina che per il diesel. Infatti, la media mensile della benzina è calata di 22 millesimi a 0,179 euro per mille litri, quella del diesel di 27 millesimi a 0,225. Continua l'andamento discordante per le medie degli ultimi 12 mesi: quella della benzina è scesa di...

© Riproduzione riservata