Il 2022 sarà ricordato non solo come l'anno della crisi dei mercati di gas ed elettricità, con flussi di gas russo verso l'Europa dimezzati e prezzi raddoppiati rispetto al 2021, ma anche come l'anno che ha chiuso con una contrazione dei consumi energetici del 12% nell'ultimo trimestre, che in termini medi annui si traduce in un calo di oltre il 3%...

© Riproduzione riservata