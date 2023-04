Ieri Superba (che fa capo al gruppo Pir e socio di Carmagnani) ha mandato, via pec, le risposte ai 22 quesiti della regione Liguria per la Via sul trasloco dei depositi di Multedo a Ponte Somalia. Nessun comunicato. Ma di per sé una notizia che smentisce il tono ultimativo che era stato dato il 23 marzo dai giornali locali a questi quesiti ...

© Riproduzione riservata