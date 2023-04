Oggi 71% da gas unabated e 23% dal carbone

Secondo il report del Capgemini Research Institute “Low-Carbon Hydrogen – A Path to a Greener Future” pubblicato questa settimana, che il 62% delle aziende dell'industria pesante di vari settori sta prendendo in considerazione la possibilità di introdurre l'idrogeno a basse emissioni in sostituzione di sistemi ad alte intensità carbonica mentre il ...

© Riproduzione riservata