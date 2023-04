Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato che il ministro Matteo Salvini ha firmato un decreto che stanzia 25 milioni di euro per incentivare l'acquisto da parte delle imprese di autotrasporto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati per rinnovare il parco veicoli.La ripartizione prevede in particolare 2,5 mln per l'ac...

© Riproduzione riservata