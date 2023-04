Per la prima volta nella storia il parco circolante di autovetture in Italia supera i 40 milioni di unità. Tra il 2021 e il 2022 il numero di autovetture sulle strade italiane è cresciuto quasi dell'1% (+385mila mezzi) a 40.206.787 unità. Ancora maggiore la crescita degli autocarri (+1,6% e circa 71mila unità in più a 4.360.570), mentre sono risult...

