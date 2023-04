L'Associazione di Reseller e Trader dell'Energia - Arte ha commentato oggi positivamente la norma per favorire la diffusione dello smart metering contenuta nel ddl concorrenza. "La transizione ecologica e il suo portato di sistemi e soluzioni per una produzione e un uso più razionale dell'energia - ha commentato in una nota il portavoce, Diego Pell...

© Riproduzione riservata