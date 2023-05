A dispetto del suo nome (legge per la riduzione dell'inflazione) il piano Ira messo in campo lo scorso anno dagli Stati Uniti per accelerare la crescita industriale degli Usa, in particolare nei settori della transizione ecologica, rischia di far salire i prezzi, innescando rialzi dei salari per l'aumento della domanda di manodopera in un momento c...

© Riproduzione riservata