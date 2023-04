Maire Tecnimont ha annunciato in una nota che la sua controllata NextChem, dopo aver completato lo studio avanzato di ingegneria per la metanazione, già comunicato nel luglio 2022 per il progetto Salamandre in Normandia, si è aggiudicata un nuovo contratto da Storengy per eseguire un ulteriore studio avanzato di ingegneria per la gassificazione deg...

