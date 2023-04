Saipem e Clough, la filiale australiana del gruppo Webuild (ex Salini Impregilo), in joint venture paritaria (50/50), hanno ottenuto la piena efficacia contrattuale del contratto per lo sviluppo dell'impianto di urea di Perdaman Industries sulla penisola di Burrup a nord-ovest di Karratha, lungo la costa dell'Australia occidentale.A marzo 2022 S...

