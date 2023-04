“La gravità della dipendenza da pochi Paesi (talvolta da uno solo) per i minerali critici è ancora più grave se messa in relazione con la transizione energetica”. A lanciare l'allarme sui rischi per la decarbonizzazione e per la sicurezza energetica connessi alla dipendenza da tali forniture è stato il presidente di Confindustria Energia, Giuseppe ...

© Riproduzione riservata