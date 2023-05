Nel 2022 la capacità installata in Svizzera da impianti idroelettrici sopra i 300 kW di potenza è aumentata di quasi 1 GW rispetto all'anno precedente. Lo fa sapere l'ufficio federale per l'energia. IN particolare al 1° gennaio 2023 in Svizzera erano in esercizio 693 impianti idroelettrici con una potenza superiore a 300 kW contro i 682 di una anno...

