L'Arera ha pubblicato per la prima volta sul proprio sito web, nella sezione dedicata al Monitoraggio Retail, i dati sui consumi di elettricità dei clienti finali in Italia. L'obiettivo, spiega il regolatore in una nota, è ridurre le asimmetrie informative tra operatori per favorire la concorrenza a beneficio dei consumatori.I dati pubblicati al...

© Riproduzione riservata