Elevato riempimento degli stoccaggi e prezzi in calo, facilitati da un inverno mite, misure di contenimento della domanda e riduzione dei consumi industriali, possono allentare i fondamentali e giustificano un “cauto ottimismo” per il prossimo inverno, ma non dovrebbero distrarre dalla necessità di “ulteriori misure per mitigare i rischi potenziali...

© Riproduzione riservata