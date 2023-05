Dopo le dichiarazioni dell'a.d. di Enel, Francesco Starace, sulla sua disponibilità, se l'esito dell'assemblea del 10 lo richiederà, a restare per massimo un mese per gestire il passaggio di consegne al nuovo vertice, il Cda del gruppo ha stabilito che sul tema non vengano più rilasciate dichiarazioni pubbliche dagli amministratori o dal management...

© Riproduzione riservata