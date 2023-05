Il gruppo danese Obton ha acquisito da Global Solar Equities AG cinque impianti fotovoltaici in esercizio in Puglia. Green Horse Legal Advisory ha assistito Obton, Erica Westmore Global Solar Equities. Röd & Partner ha seguito la banca finanziatrice di alcuni impianti, Watson Farley & Williams un secondo ente finanziatore in relazione all'attività ...

