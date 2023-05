Semplificazione degli iter per le rinnovabili, nuove politiche per l'efficienza più mirate, riduzione della povertà energetica. Sono le tre indicazioni che l'Aie formula all'Italia nel rapporto “Energy policy review” pubblicato ieri.L'Italia, scrive l'Aie, è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni ...

