Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha dato mandato alla struttura per le crisi d'impresa di convocare per il 23 maggio alle ore 9 il tavolo sull'Isab di Priolo. Al Mimit, si legge in una nota, sono stati invitati i rappresentanti dell'azienda, della Regione Siciliana e delle parti sociali....

