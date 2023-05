Josep Borrell

L'alto rappresentante per la politica estera UE, Josep Borrell ha detto al Financial Times che secondo la Commissione UE gli stati dell'Unione devono per fermare l'aggiramento delle sanzioni occidentali alla Russia, che consiste nell'acquisto di prodotti raffinati in India da petrolio russo. "Se diesel e benzina stanno entrando in Europa dall'India...

