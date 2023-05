Si terrà a Roma il prossimo 4 luglio, dalle 11 alle 13 presso lo Spazio Novecento, l'evento per l'assemblea annuale di Unem. Il giorno precedente è in programma l'assemblea privata chiamata a ratificare l'indicazione del consiglio generale di Gianni Murano quale presidente designato per il quadriennio 2023-2027...

