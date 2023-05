Tra il 2005 e il 2021 il consumo di energia per unità di Pil in Italia si è ridotto del 16%, mentre le emissioni di gas serra per unità di Pil sono scese del 27,2%. In calo dal 2005 anche le emissioni di gas serra per unità di energia consumata in tutti i principali settori produttivi: -6,6% per l'agricoltura, -14,1% per l'industria. Sul fronte del...

© Riproduzione riservata