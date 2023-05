Consip ha pubblicato l'avviso di preinformazione per la gara “Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le PA (ed. 21)”, divisa in 17 lotti geografici. Il valore totale stimato è, Iva esclusa, 3.303.848.300,00 euro. La data prevista di pubblicazione del bando di gara è il 21 giugno 2023.L'avviso è disponibile in allegato. ...

