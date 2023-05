AU, Gme e Rse amplieranno da 3 a 5 i membri dei Cda, con separazione dei ruoli tra presidente e a.d.. Lo confermano fonti vicine alla materia in vista delle assemblee del 31 maggio in cui verranno rinnovati i vertici. Secondo il Corriere della Sera di oggi nessuno degli attuali vertici verrà confermato: per l'AU a Filippo Bubbico dovrebbe subentrar...

© Riproduzione riservata