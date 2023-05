Per quanto riguarda l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla Moby Prince, lunedì alle 12 scade il termine per gli emendamenti alla proposta di inchiesta parlamentare, mentre alle 15 scade il termine per la presentazione degli atti da inserire nel programma di lavoro della commissione. Lunedì a partire dalle 12:30 l'assemblea della Camera ...