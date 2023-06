Ci sono per lo più società che non vendono al mercato finale, come Enel Produzione, A2A Spa, Enoi, Tirreno Power, Electrade, ABenergie oppure venditori al dettaglio che hanno interrotto le attività come Omnia Service o Europe Energy, ma anche qualche piccolo venditore che risulta ancora in attività come E.Ja, nell'elenco delle 110 imprese cancellat...