Com'è cambiata l'energia in quindici anni

Com'è cambiato il mondo dell'energia negli ultimi quindici anni? A questa domanda laha provato a rispondere con uno speciale presentato ieri in occasione dei novant'anni del giornale, in cui abbiamo raccolto una cronologia di eventi e degli articoli tematici che coprono l'arco temporale dal 2008 al 2023. Sempre in occasione dei novant'...