Offerte di energia elettrica e gas a prezzo fisso sul mercato libero ancora in calo, in un contesto di prezzi all'ingrosso in flessione, anche quelli a termine che un mese fa sembravano dare segni di risalita. E' quanto emerge dall'ultimo mese di monitoraggio del mercato retail dell'energia fatto dall'Indice Selectra per Staffetta Quotidiana.Risp...