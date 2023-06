La Commissione europea ha adottato ieri nuove norme su come calcolare il contributo dei biocarburanti e del biogas nei carburanti per autotrazione in relazione agli obiettivi UE sulle rinnovabili nei trasporti. Il regolamento delegato è previsto dall'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva sulle energie rinnovabili Red II che stabilisce l'obbligo...