E' illegittima la decisione assunta dalla Consip lo scorso anno di ridurre i corrispettivi riconosciuti ai fornitori del servizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni alla luce di due misure d'emergenza per il contenimento dei prezzi, l'Iva al 5% sul gas e lo sconto UG2 sugli oneri di sistema, che in realtà erano estranee al contratto...