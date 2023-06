In aumento questo lunedì solo il “prezzo Italia” della benzina. In calo anche il diesel, il fluido e il denso Con il gpl auto al minimo dell'anno. Al netto e al lordo delle imposte. Con la benzina che al netto delle imposte ha superato il diesel dieuro per mille litri in aumento di 3,78. E alla pompa, al lordo delle imposte, con la benzina...