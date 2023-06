Engie, con i suoi partner Eku Energy e Fluence, ha messe in funzione in Australia il suo più grande impianto di accumulo a batteria, l'Hazelwood Battery Energy Storage System (HBess) da 150 MW e 150 MWh. La batteria è composta da 342 moduli Fluence e sarà in grado, per dare un ordine di grandezza, di immagazzinare l'equivalente di un'ora di elettri...