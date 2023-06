Il ministero dell'Ambiente ha aggiornato le “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di Vas e Via ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i.” e la modulistica per la predisposizione da parte dei proponenti dei principali atti amministrativi (istanza di Via, elenco delle autoriz...