La Commissione europea ha dato il via libera, in conformità alle regole sugli aiuti di Stato, a una misura di supporto da 280 milioni di euro decisa dal governo belga in favore di ArcelorMittal. I 280 milioni, erogati in parte a fondo perduto e in parte come prestito agevolato, permetteranno all'azienda di sostituire uno dei due altoforni dell'acci...