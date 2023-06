"Se non avremo investimenti nei paesi in via di sviluppo, scordiamoci del clima (...) Se le Indie, le Afriche, le Indonesie, le Cine - se queste regioni non si muoveranno, allora non avrà importanza quel che faremo nei Paesi sviluppati. Le conseguenze colpiranno gli Usa e colpiranno l'Europa".Lo afferma in un'intervista aldi o...