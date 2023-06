Sequestrati circa 18.000 litri di gasolio rinvenuti presso sette impianti di distribuzione stradale, i cui gestori sono stati deferiti, per competenza territoriale, alle Procure della Repubblica di Trapani e Marsala per l'ipotesi di reato di frode in commercio.Nel dettaglio, informa un comunicato, i funzionari doganali, con l'ausilio del Laborato...