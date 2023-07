L'Agenzia per la cooperazione tra le Autorità di regolazione dell'energia europee Acer ha valutato positivamente il Summer Outlook di Entso-E, l'organizzazione dei gestori delle reti di trasmissione (Tso) della UE, secondo cui questa estate non si prevedono problemi di rilievo per la sicurezza dell'approvvigionamento. Al tempo stesso Acer ha rilev...