È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79 “Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi”. Il provvedimento, approvato martedì in Consiglio dei ministri...