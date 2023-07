La povertà energetica è diffusa su tutto il territorio nazionale, con picchi in alcune regioni come la Calabria, dove arriva al 16,7% a fronte di una media dell'8,5%, e sono soprattutto le persone fragili a essere esposte (anziani, bambini e stranieri). È quanto emerge dall'ultimo Rapporto sullo stato della povertà energetica in Italia curato dall‘...