Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per ottemperanza con cui Utilità Spa aveva invocato la nullità della delibera 323/2022 con cui l'Autorità per l'energia ha confermato l'obbligo per la società di trading di restituire poco meno di 7 milioni di euro di profitti realizzati arbitrando tra mercato dell'energia elettrica e dei servizi di disp...