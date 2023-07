Con determinazione n. 390490 del 30 giugno 2023 l'Agenzia delle Dogane stabilisce le formulazioni tipiche di denaturazione nelle quali si rende obbligatorio l'impiego del marcatore fiscale ACCUTRACE PLUS in sostituzione del Solvent Yellow 124 per benzina, il petrolio lampante e il gasolio, come previsto della Decisione di Esecuzione (UE) 2022/197 d...